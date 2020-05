Colégio Objetivo DF lança projeto Escola Social que visa atender alunos da rede pública de ensino de Brasília

PUBLICIDADE 

A pandemia e o fechamento temporário das escolas exigiu de todos os estudantes uma readaptação na forma de continuar seus estudos, e, consequentemente, trouxe também uma preocupação sobre como seguir uma rotina de aprendizado.



Diante desta situação, o Colégio Objetivo DF criou o projeto Escola Social, que tem como foco ajudar os estudantes de escolas públicas a reforçarem seus estudos, tirarem suas dúvidas e interagirem com professores e coordenadores do colégio, além de terem acesso a um conteúdo atualizado de videoaulas, por meio da plataforma Google For Education, podendo ser acessado por computadores, tablets ou celulares, conforme cronograma que será disponibilizado.



As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (14), pelo site www.escolasocial.com, e os interessados deverão preencher um formulário eletrônico até o dia 18 de maio. As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição, limitação das turmas, e confirmação da doação de R$ 50,00.



Após a inscrição, os estudantes vão receber um e-mail de boas vindas com login e senha para o acesso à plataforma no dia 19 de maio, com aulas previstas para começar em 20 de maio.



“Nós educadores temos um compromisso com a aprendizagem dos estudantes, independentemente das situações que surgem. A Escola Social, da Rede Objetivo DF, já era um anseio nosso em oportunizar e democratizar ainda mais o acesso aos conhecimentos e experiências de nossos educadores e estudantes, e a pandemia tornou isso ainda mais urgente! Os estudantes precisam de ter oportunidades amplas de aulas on line para que eles tenham reais condições de participarem de qualquer processo seletivo e ainda terem os conteúdos necessários para sua aprovação, quando as aulas presenciais retornarem”, explica a Gerente Educacional, Cláudia Simone Gomes Mialichi.



Por que o valor de R$ 50,00?



O valor da doação à Escola Social será revertido, em sorteio, de uma Sala Google que inclui adesivação, pintura e chromebook para uma unidade da Rede Pública do DF. A doação poderá ser acompanhada pelas redes sociais e comprovantes de pagamentos realizados pela rede Objetivo DF.



Serviço:

Escola Social – Rede de Colégios Objetivo DF



Público: alunos da rede pública – Ensino Fundamental II e Médio



