PCDF terá estande na 5ª edição da Campus Party Brasília

No local, uma viatura Porsche 911 será exposta aos visitantes e haverá palestras e competições entre hackers

Por Gabriel Resende

Nesta quarta-feira (5), o maior evento nacional de experiência tecnológica e empreendedorismo, chega a Brasília. A 5ª edição da Campus Party, acontece até domingo (9) no Arena BRB – Mané Garrincha. A

Polícia Civil do Distrito Federal terá um estande aberto ao público, estimado em mais de 100 mil pessoas.

No estande da PCDF estarão policiais civis na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC, na Divisão de Inteligência Policial – DIPO e na Seção de Perícias de Informática – SPI do Instituto de Criminalística – IC. No local, uma viatura Porsche 911 será exposta aos visitantes e haverá palestras e competições entre hackers. Serão feitos desafios ligados à área de segurança da informação – Capture The Flag (CTF). Com premiação aos vencedores.

O desafio elaborado pelo IC/PCDF introduz o interessado no contexto de crime cibernético e envolve um aparelho celular, onde são realizadas buscas por arquivos e mensagens apagadas, identificação de vírus em aplicativos e busca por registros de localização. Trata-se de um ambiente simulado que se assemelha à realidade dos peritos no dia a dia e será utilizado juntamente com um minicurso de perícias a ser ministrado via Web no sábado (8), às 16h.

Outro desafio foi elaborado por policiais da DIPO/PCDF. Será uma competição da área de segurança da informação (CTF) envolvendo tarefas que simulam resoluções de problemas comumente encontrados na atividade de inteligência em fontes abertas.

Na quinta-feira (6), às 14h50, no Palco Petrobras, haverá palestra do perito criminal da PCDF, Leandro de Souza Oliveira. O tema será “Segurança em dispositivos Android. Do boot à execução dos Apps: O que não pode falhar!”.

Campus Party Brasília – 5ª edição Arena: de 5 a 9 de abril

Área Open (onde está o estande da PCDF): de 6 a 9 de abril

Local: Estádio Mané Garrincha