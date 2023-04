Publicado resultado final de edital para quadrilhas juninas

Certame vai premiar 50 grupos e coletivos

Com o objetivo de premiar grupos e coletivos por sua contribuição aos festejos juninos do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), a Secretaria de Cultura e Economia (Secec) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (5/4) o resultado final do Edital n° 1/2023. O certame possui valor de R$ 600 mil e vai premiar 50 grupos, sendo R$ 12 mil para cada.

Confira o resultado final na íntegra, onde constam a ordem de pontuação, o nome do proponente, a pontuação total e o resultado como premiados.

“Ao contemplar 50 grupos, o fomento se desdobra em resultados muito maiores, já que beneficia centenas de pessoas ligadas à cadeia produtiva dos circuitos e festejos juninos”, explica a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural da Secec, Sol Montes, responsável pelo chamamento público.

Para receber a premiação, é obrigatório que os projetos selecionados apresentem, em até 15 dias após a divulgação do resultado definitivo, os documentos de habilitação previstos no item 7 do edital. A Secec entrará em contato com os proponentes, representantes dos grupos selecionados, no caso de necessidade de complementação ou retificação de documentações.

O edital selecionou os inscritos a partir da análise das propostas apresentadas, avaliando critérios como atuação da quadrilha junina, tempo de atuação, e participação em circuitos, festivais e festejos populares. Proponentes residentes nas regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano do DF receberam pontuação extra.