Câmara dos Deputados tem sessão em homenagem a Ceilândia

Na última terça-feira (4), aconteceu a sessão solene em Homenagem ao “52º Aniversário da cidade satélite de Ceilândia”, de autoria do Deputado Federal, Gilvan Maximo, Republicanos-DF, no Plenário da Câmara dos Deputados. Foi um marco histórico esse evento, que contou com a presença de todas as lideranças, deputados, autoridades, pastores e amigos.

Completando 52 anos, a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, conta com comércios importantes e grande potencial imobiliário. Ceilândia também formou uma identidade cultural própria, com ingredientes vindos de todas as regiões do Brasil. Na Feira Central de Ceilândia dezenas de barracas servem pratos como buchada, sarapatel, dobradinha e muitos outros, do café da manhã até as 18h, quando as atividades são encerradas.

Ceilândia é a líder populacional da região, com 350.347 moradores de população urbana. “Esta é a primeira homenagem à Ceilândia na Câmara dos Deputados. É importante para reconhecer o valor que a cidade tem na cultura, arte e na área empresarial”, ressaltou o deputado.