PCDF prende Diego Maradona no Rio de Janeiro

Após ficar foragido em Portugal, o nome do suspeito estava inserida na lista vermelha da Interpol

Um homem que estava na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), foi preso no Rio de Janeiro. Diego Maradona, como era chamado, é envolvido em uma série de homicídios, roubos e tráfico de drogas. Ele era chefe de uma facção criminosa da cidade de Governador Valadares/MG.

A prisão foi cumprida por equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Cidade de Governador Valadares/MG (FICCO), composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil e Militar do Estado de Minas Gerais (PCMG/PMMG) e e a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).



O criminoso está envolvido não só em crimes de estelionato contra idosos, lavagem de capitais e organização criminosa, mas também em tráfico de drogas e homicídios.



Durante a operação policial, o criminoso também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na residência dele foram encontradas duas pistolas raspadas, além de dois veículos roubados.