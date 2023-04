PCDF desarticula grupo especializado em dar golpes eletrônicos

A fraude consistia em transferir valores das contas das vítimas para serem pulverizados para outras contas (smurfing), no intuito de ocultar a origem ilícita do dinheiro

Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação que objetivou em reprimir uma associação cibercriminosa, radicada no Estado de Pernambuco, voltada à prática de estelionato, na modalidade de fraude eletrônica.



Os infratores criavam falsos perfis no Whatsapp, colocando fotos de diversos políticos do alto escalão do Poder Executivo, como ministros de estado e presidentes de partidos políticos, para abordar as vítimas, em sua maioria, representantes de órgãos do governo ligados à pasta ministerial.



Com o apoio operacional da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Estado de Pernambuco—DPCRICI/PCPE, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois deles na cidade de Jaboatão dos Guararapes e o terceiro na cidade de Paulista, localizadas na região

pernambucana.



Na operação foram apreendidos diversos equipamentos de informática ligados à essa central de distribuição de sinal de internet clandestina.



Devido à complexidade de acesso à comunidade/favela localizada em Piedade, o principal suspeito da investigação percebeu a presença dos policiais no bairro e conseguiu empreender fuga.