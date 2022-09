Vítima de tentativa de feminicídio pede ajuda e ganha cestas básicas

Na última quinta-feira (15), a mulher de 31 anos foi atacada no Park Way com facadas e precisou passar por cirurgia

Letícia Mirelly

A equipe do Provid, um programa da PMDF de assistência às vítimas de violência doméstica, juntamente com o Juizado de Violência Doméstica do Fórum do Núcleo Bandeirante, arrecadaram cestas básicas para uma mulher que sofreu tentativa de feminicídio.

Na última quinta-feira (15), a mulher de 31 anos foi atacada no Park Way com facadas e precisou passar por cirurgia. A vítima foi internada no Hospital de Base e permanece em recuperação.

A mulher informou ao Provid que não consegue trabalhar por causa da cirurgia e pediu ajuda. Segundo ela, a mãe de 62 anos e o filho estavam passando por necessidades.

Interessados em contribuir podem deixar doações na guarda do 25º Batalhão, que fica na quadra 6 do Park Way.

Provid

O Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid), é uma iniciativa da PMDF que realiza um policiamento direcionado ao problema de violência domiciliar. O serviço é gratuito e prestado unicamente pela Polícia Militar do Distrito Federal.

O objetivo do programa é o combate da violência dentro das casas. Por meio de ações de prevenção o Provid promove a segurança pública e os direitos humanos, realizando intervenções nos núcleos familiares em situações de violência.

Vítimas em situação de violência doméstica, pessoas que tomem conhecimento das agressões e órgãos da rede de apoio e enfrentamento à violência doméstica podem solicitar acompanhamento do Provid.

Para outras informações, acesse o site da PMDF ou entre em contato com os seguintes telefones: 3190-5291 e 3190-5293 (SPROVID/CPSP).