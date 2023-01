Vítima de feminicídio é enforcada até a morte no DF

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o assassino está foragido

O caso de feminicídio aconteceu na madrugada deste domingo (1), por volta da 1h40, na QNP 17 de Ceilândia. A mulher foi enforcada até a morte.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o assassino está foragido. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) II, na região administrativa, investiga o caso.

Vítimas no DF em 2022



Em 2022, o DF registrou, outros 17 feminicídios, segundo os dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), computados até 13 de dezembro de 2022.

A moradora do Itapoã Patrícia Silva Vieira Rufino, 40 anos, morreu em 17 de setembro. O suspeito pela morte arrancou a pia do banheiro e atingiu a cabeça da vítima diversas vezes. O homem acabou preso em flagrante no dia do crime.

Assim como o caso de Patrícia, as outras vítimas foram mortas com requintes de selvageria, como espancamentos, esfaqueamentos e estrangulamentos.