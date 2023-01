Ibaneis se vê com mais experiência e tranquilidade para o segundo mandato

Governador iniciou o dia de posse no Santuário Dom Bosco, na Asa Sul

O governador Ibaneis Rocha iniciou o dia de posse governamental no Santuário Dom Bosco, na 702 Sul, onde assistiu à missa antes de ser empossado para o segundo mandato à frente do Governo do Distrito Federal (GDF). Durante discurso, Ibaneis se emocionou e falou brevemente sobre o futuro.

Para Ibaneis, o segundo mandato ocorrerá com “mais experiência e tranquilidade”. O governador alerta, no entanto, que há muito a fazer pela cidade. Sobre a emoção de seguir como chefe de Executivo local, Ibaneis declarou que a emoção é a mesma em relação ao primeiro mandato.

Acompanharam o governador no santuário a primeira-dama, Mayara Noronha Rocha e o filho Mateus; a vice-governadora, Celina Leão; os secretários de Segurança Pública, Julio Danilo, e de Habitação, Mateus Oliveira; entre outros membros do governo e familiares de Ibaneis.

Depois da missa, Ibaneis seguiu à Câmara Legislativa (CLDF), onde tomará posse para o segundo mandato. Assista ao vivo: