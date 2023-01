Ao vivo: assista à posse de Ibaneis, deputados e secretários

Antes da posse do governador, serão empossados os deputados distritais eleitos

O governador Ibaneis Rocha será empossado neste domingo (1º), no auditório da Câmara Legislativa (CLDF). A cerimônia ocorrerá mesmo que Ibaneis tenha sido reeleito — ele já entrará no auditório com a faixa de governador, uma vez que não há passagem.

Antes da posse do governador, serão empossados os deputados distritais eleitos. Depois que Ibaneis passar pela solenidade, ele dará posse aos secretários do próximo mandato.

Assista ao vivo: