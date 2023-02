Vila Planalto recebe ações de zeladoria

O trabalho, que começou na área da Fazendinha (ponto turístico da localidade), vai chegar a todas as quadras da comunidade

O Polo Central 3 do GDF Presente, Administração Regional do Plano Piloto, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap e o Departamento de Trânsito (Detran), entre outros órgãos, iniciaram nesta semana uma grande operação de zeladoria na Vila Planalto. O trabalho, que começou na área da Fazendinha (ponto turístico da localidade), vai chegar a todas as quadras da comunidade.

Até o momento, já foram retiradas 24 toneladas de lixo. Estão previstos também serviço de frisagem (capinagem), pintura de meios-fios, troca de tampa de bueiros e recuperação das sinalizações horizontal e vertical da cidade. De acordo com o secretário de Governo, José Humberto Pires Araújo, a ação está atendendo uma região muito importante de Brasília.

“A Vila Planalto tem relação histórica com nossa cidade, e não podemos descuidar”, informou. O gestor afirmou que depois será a vez de a Vila Telebrasília receber serviços de zeladoria do GDF Presente e, a seguir, a Granja do Torto. “A cidade acontece na porta do cidadão, e é por isso que ela deve estar bem cuidada.”

“Com esta zeladoria, estamos atendendo uma reivindicação dos moradores. Estava na hora de uma ação como esta. Vamos deixar a Vila Planalto mais bonita do que ela já é”, disse o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

José Humberto Pires Araújo lembrou que a zeladoria na Vila Planalto foi uma reivindicação dos moradores que frequentam a Igreja Nossa Senhora da Pompéia, que é a paróquia local. “Assim, foi solicitada uma ação rápida para retirada de lixo, correção de buracos e limpeza, principalmente na região mais turística da região. Estamos fazendo, está indo muito bem, as pessoas estão felizes”, avaliou o secretário.

Segundo o coordenador do Polo Central 3 do GDF Presente, Alexandro Cesar, um dos serviços importantes que estão sendo realizados na Fazendinha é a poda e erradicação de árvores. “Algumas estão completamente ocas, precisam ser erradicadas por motivo de segurança”, explicou. O gestor destacou que uma ação de conscientização será feita junto à população para manter a cidade limpa.

A previsão é que os órgãos do GDF atuem durante duas semanas na Vila Planalto. O administrador Valdemar Medeiros disse que, assim que o serviço for concluído na Fazendinha, será expandido para outros pontos da cidade. “Vamos a todas as ruas da comunidade”, garantiu.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília