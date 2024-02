Vídeos: casa com entulhos pega fogo em Planaltina

Segundo a corporação, a casa estava completamente tomada por entulhos empilhados e que tomavam conta de todos os ambientes

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na madrugada desta segunda-feira (19), um incêndio em uma casa em Planaltina. Até o início da manhã os bombeiros ainda realizavam a rescaldo do local.

Segundo a corporação, a casa estava completamente tomada por entulhos empilhados e que tomavam conta de todos os ambientes. Os materiais variam entre papéis, plásticos, pedaços de madeira, tecidos, pneus e equipamentos eletrônicos. O morador da casa afirmou os materiais eram utilizados em obras em que ele trabalhava ou na própria casa.

No momento do incêndio, havia uma idosa de 79 anos, dois jovens entre 20 e 25 anos e uma criança de dois anos na residência. Ao notar as chamas, todos conseguiram sair do local.

Além desses, um filho de gato, envolto em um material plástico, precisou ser resgatado. Ele, que se feriu e teve as patas queimadas, foi atendido pela equipe e levado para uma clínica veterinária.