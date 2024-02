Matrículas para o Centro Interescolar de Esportes começam nesta segunda

A prioridade no atendimento será para estudantes da rede pública na faixa etária de 11 a 17 anos e 11 meses de idade, no momento da matrícula

Começa, nesta segunda-feira (19), o período de matrículas de novos estudantes para as modalidades esportivas ofertadas no Centro Interescolar de Esportes (Cief). As inscrições vão até 29 de março.

O normativo estabelece normas para a oferta, no ano letivo de 2024, de modalidades esportivas no Cief, espaço tradicional no meio esportivo brasiliense. A prioridade no atendimento será para estudantes da rede pública de ensino na faixa etária de 11 a 17 anos e 11 meses de idade, no momento da matrícula. O estudante que completar 18 anos durante o ano letivo poderá permanecer no atendimento até o final do ano.

As vagas remanescentes serão disponibilizadas para estudantes da rede particular, na mesma faixa etária, diretamente na unidade escolar. Serão oferecidas as modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol e voleibol.

No ato da matrícula, devem ser apresentados à unidade escolar, original e cópia dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Registro Geral (RG) do estudante; CPF do estudante; duas fotografias 3×4; Registro Geral e CPF do responsável legal pela matrícula do estudante; comprovante de tipagem sanguínea e Fator RH, nos termos da Lei Distrital nº 4.379; comprovante de matrícula na rede pública ou particular de ensino; e comprovante de residência ou declaração, nos termos da Lei Distrital nº 4.225.

Turmas

A formação de turmas será por critério de idade, categoria (masculino, feminino ou mista), horário e modalidades. A abertura de turmas se dará com o número mínimo de 10 estudantes e máximo de 25 alunos.

A unidade escolar organizará o cadastro reserva, caso não tenha disponibilidade de vaga na modalidade e no horário pretendido pelo estudante. O Cief funciona nos turnos matutino e vespertino, nos horários das 7h15 às 12h15 e das 13h30 às 18h30. No Cief, a duração da aula simples será de 50 minutos e a aula dupla será de 1 hora e 40 minutos.

A oferta do atendimento das turmas será organizada em três ou duas vezes semanais, às segundas, quartas e sexta-feiras ou às terças e quintas-feiras, em regime anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ingresso dos estudantes será sempre em turmas de nível iniciante, podendo ser reclassificados para as turmas de nível intermediário e avançado a partir da avaliação do professor a qualquer tempo, independentemente da faixa etária.

O estudante será considerado desligado por abandono quando obtiver um número de faltas consecutivas ou alternadas superior a 25% do total de dias letivos anuais. A qualquer tempo, o responsável pelo estudante poderá comunicar a desistência dele, ficando a vaga disponibilizada para atendimento do cadastro reserva.

As informações são da Agência Brasília