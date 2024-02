PCDF prende dupla suspeita de tráfico de drogas

Durante a busca domiciliar, as autoridades encontraram diversas porções de skunk, crack e cocaína, além de balanças de precisão, cartões bancários em nomes de terceiros

Na última sexta-feira (16), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), desencadeou a Operação Racoon, resultando na prisão em flagrante de dois indivíduos por tráfico de drogas. A ação foi parte de uma investigação visando cumprir um mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de envolvimento com o crime.

De acordo com as informações obtidas, o indivíduo de 35 anos era identificado como um dos principais fornecedores de drogas para traficantes que atuam na região central de Brasília, com foco especial na Rodoviária do Plano Piloto e no Setor Comercial Sul. A operação teve como alvo a residência do investigado, localizada em Águas Lindas/GO. Além dele, outro homem, de 31 anos, também foi detido no local, sendo identificado como envolvido na comercialização de entorpecentes no Setor Comercial Sul.

Durante a busca domiciliar, as autoridades encontraram diversas porções de skunk, crack e cocaína, além de balanças de precisão, cartões bancários em nomes de terceiros e uma série de objetos suspeitos de serem produtos de crimes, incluindo alto-falantes, câmeras wifi, frente de som automotivo e raquetes de tênis.

Foi constatado que o principal suspeito utilizava as redes sociais para se comunicar com os clientes e anunciar a venda das substâncias ilícitas. Ambos os indivíduos foram autuados por associação para o tráfico de drogas, com penas que podem chegar a 25 anos de prisão.