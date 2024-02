PMDF inicia segunda fase da operação Volta às Aulas

A operação é uma parceria entre a comunidade escolar e a PMDF, dando boas-vindas ao corpo discente e docente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou, nesta segunda-feira (19), a segunda fase da Operação Volta às Aulas, que deve se estender até o fim da semana.

Até a próxima sexta-feira (23), a corporação irá realizar blitz educativas, operações policias (Operação Escola Livre, Operação Varredura, Operação Bloqueio Escolar e Operação Blitz Escolar), intensificação do policiamento, apresentações, palestras e distribuição de folders/panfletos em 1.643 escolas das redes pública e particular do DF.

A operação é uma parceria entre a comunidade escolar e a PMDF, dando boas-vindas ao corpo discente e docente, além de garantir a segurança de toda a comunidade escolar.

Na oportunidade, em cada uma das 05 (cinco) unidades de ensino escolhidas como pontos de concentração das atividades, destaca-se a realização do momento cívico com a participação de frações da Banda de Música da PMDF.