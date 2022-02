Vídeo: PRF apreende 4,5 kg de cocaína em ônibus

As equipes realizavam abordagens de rotina em frente a Unidade Operacional, quando parou um ônibus que vinha de Goiânia

A Polícia Rodoviário Federal (PRF), em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apreenderam 4.5 kg de cocaína no Recanto das Emas.

Segundo as corporações, a droga foi encontrada no bagageiro de um ônibus, na BR 060. O entorpecente foi encontrado com a ajuda do Grupo de Operação com Cães (GOC).

As equipes realizavam abordagens de rotina em frente a Unidade Operacional, quando parou um ônibus que vinha de Goiânia. Ao conversarem com os passageiros, identificaram um que estava especialmente nervoso e decidiram aprofundar as buscas.

Com o auxílio de um cão, os policiais encontraram a droga dentro de uma mochila no bagageiro do veículo. Segundo o dono da mala, um homem de 45 anos, ele havia saído de Cuiabá, no Mato Grosso, com destino final Brasília.

No entanto, parou em Goiânia, pois, de acordo com ele, a rota de Cuiabá para Brasília levanta muita suspeição. O preso e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do Recanto das Emas/DF.

Veja o vídeo: