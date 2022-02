Vídeo: Policial Civil é detido por direção perigosa

Filmagens mostram as tentativas de convencer o motorista a encostar o carro além dele, estavam uma mulher e uma criança no carro

Um agente de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) não parou em uma blitz e acabou sendo perseguido por policiais militares na noite de domingo (20). O policial dirigia uma viatura descaracterizada pelo Lago Sul e fugiu por cerca de 30 quilômetros, até a região de Sobradinho. Filmagens mostram as tentativas de convencer o motorista a encostar o carro além dele, estavam uma mulher e uma criança no carro.

O policial fez ultrapassagens em locais proibidos e chegou a jogar a caminhonete na direção da viatura dos PMs. O servidor, que atua no depósito de veículos da PCDF, foi levado para a 13ª DP, em Sobradinho. No local, o veículo usado por ele foi identificado como um carro da corporação.

Depois de uma hora de perseguição, o policial civil foi detido por “direção perigosa”. corregedoria da PCDF disse que vai investigar a conduta do agente. De acordo com as autoridades, o teste de alcoolemia do motorista, feito no Instituto Médico Legal (IML), deu negativo.

A perseguição começou por volta das 19h de domingo (20), em frente ao posto policial na DF-001, no Lago Sul. Segundo a PM, militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) mandaram o motorista, que dirigia uma caminhonete, parar.

No entanto, ele teria dito que “conduzia uma viatura” e ignorou a ordem. A PM afirma que o agente fugiu da blitz quando a equipe foi checar a placa do carro. Os militares contam que acompanharam o veículo “na tentativa de fazer o agente parar”. De acordo com a PMDF, o policial civil estava “visivelmente agressivo e nervoso”.