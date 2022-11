JBr 50 anos: oitavo vídeo da série especial traz depoimento do jornalista Marcelo Chaves, referência na capital

Com mais de 20 anos de casa, Marcelo Chaves relembra seu início no Jornal de Brasília e traz outros relatos

O novo vídeo da série especial de 50 anos de existência do Jornal de Brasília traz o depoimento do comunicador e colunista Marcelo Chaves, referência no segmento na capital federal.

Marcelo relembra que iniciou sua trajetória no Jornal de Brasília em 2001, enquanto estudante de Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB). De lá para cá, se tornou um dos maiores jornalistas não só do JBr, mas de todo o Distrito Federal.

O colunista vem desenvolvendo, há 20 anos, diversas ações filantrópicas, como o JBr do Bem.

