Vídeo: PMDF resgata animais em Samambaia e Planaltina

Na manhã desta segunda-feira (27), uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou 11 pássaros silvestres. Por meio de uma denúncia, os policiais encontraram os animais em quatro diferentes cativeiros clandestinos.

Os policiais foram ao endereços e confirmaram. Foi confeccionado o Termo Circunstanciado de Ocorrência. Os animais foram levados foram entregues ao CETAS-IBAMA (Centro de Triagem de Animais Silvestres).

Rinha de galo

Além dos pássaros silvestres, a PMDF também prendeu um homem responsável por uma rinha de galo na zona rural do Pipiripau, em Planaltina. O homem também é acusado de maltratar animais. Da mesma forma que o primeiro caso, os militares chegaram até o local por meio de denúncias.

Ao chegarem no endereço, encontraram galos mortos, diversos feridos, mutilados, com vestígios de sangue na região das pernas e esporas, além de variados tipos de apetrechos usados nas rinhas, como biqueiras, esporas plásticas e o “ringue” no qual aconteciam as brigas.

O homem era reincidente e foi conduzido a 16 ª Delegacia de Polícia.

