Desligamento de energia afetará quatro regiões do DF

Ceilândia, Gama, Guará e Santa Maria passarão por manutenções na rede

Áreas na Ceilândia, Gama, Guará e Santa Maria ficarão sem energia nesta terça-feira (28), para manutenção preventiva e corretiva. O desligamento é necessário para evitar acidentes durante os serviços.

Na Ceilândia, a interrupção está prevista para durar das 8h às 13h, afetando os conjuntos E e F da QNM 3 e totalmente a EQNM 1/3. No local será feita troca de poste.

No Gama, o desligamento será das 9h às 12h, no Núcleo Rural Monjolo, chácaras 10 a 12, para redimensionamento de rede. Com duração de uma hora a mais, a interrupção também afetará o Guará, em toda a QI 4, para eliminação de ponto quente da rede.

Santa Maria também terá desligamento, das 9h às 15h30, nos condomínios Etapa I e Porto Rico, para substituição de poste; e até 16h30, no conjunto A da Quadra 6, para retirada de um poste.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Alline Martins, da Agência Brasília