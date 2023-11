Vídeo: PMDF detona artefato explosivo em ponto de ônibus

Segundo a corporação, o objeto metálico com características similares a um artefato explosivo estava acoplado em uma garrafa de água dentro de uma caixa

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, nesta terça-feira (14), para averiguar uma ameaça de bomba em um ponto de ônibus na DF-479, próximo ao núcleo rural Capoeira do Bálsamo, no Lago Norte.

Veja o vídeo:

Segundo a corporação, o objeto metálico com características similares a um artefato explosivo estava acoplado em uma garrafa de água dentro de uma caixa.

O Esquadrão de Bombas foi acionado para analisar o objeto e detoná-lo. A Polícia Civil (PCDF) irá investigar o artefato.

Durante a operação, a área precisou ser isolada, levando ao desvio do trânsito.