Confira os serviços de saúde disponíveis no feriado de 15 de novembro

Prontos-socorros e emergências funcionam normalmente no feriado

O feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), trará alterações nos serviços da Secretaria de Saúde (SES-DF) . Veja o que abre e o que fecha:

SAMU – Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

EMERGÊNCIAS – As emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

SAÚDE BUCAL – A assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) será interrompida no dia 15 (quarta-feira). Mas a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h. Saiba mais sobre o serviço de saúde bucal no site da SES-DF.

VACINAÇÃO – Não haverá imunização no feriado de 15 de outubro (quarta-feira). Na quinta (16), as mais de cem salas de vacinação estarão abertas normalmente. A lista dos locais de atendimento também está disponível no site da pasta.

UBS – As UBSs estarão fechadas no feriado (15), voltando a funcionar normalmente no dia 16, quinta-feira.

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionam n quarta-feira (15). Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem no feriado (15), voltando a atender na quinta-feira (16). Saiba mais sobre a rede de atenção psicossocial.

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, fecham no dia 15 (quarta), funcionando normalmente no dia 16 (quinta). Mais informações estão disponíveis no site da pasta.

AMBULATÓRIOS E POLICLÍNICAS – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem no dia 15 (quarta), atendendo normalmente no dia 16 (quinta).