Traficante de 18 anos é preso em Santa Maria

O homem reconhecido como importante traficante na região foi autuado por uso e porte de entorpecentes

Na noite desta segunda-feira (13), por volta das 20h, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão (Gtop 46) realizaram a prisão de um homem de 18 anos acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu em Santa Maria, visando combater a atuação de um traficante conhecido na região, responsável pelo abastecimento do setor sul da cidade.

Os policiais, cientes da presença desse traficante relevante na QR 103 de Santa Maria, intensificaram o patrulhamento na área. Informações obtidas pela equipe indicavam que o suspeito contava com a proteção de familiares e vizinhos.

Durante a operação, os policiais avistaram dois homens no interior de um veículo Fiat/Cronos e outros dois do lado de fora. Ao se aproximarem do automóvel, um dos indivíduos tentou ocultar um tablete de entorpecente. A abordagem resultou na apreensão de um tablete de maconha.

Ao dar voz de prisão, o pai de um dos detidos interveio e acabou sendo detido também. A mãe do suspeito lançou um cão no lote na tentativa de intimidar os policiais.