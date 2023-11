Ibaneis lança programa DF Mais Seguro

O novo programa busca a integridade dos órgãos governamentais, não governamentais e da sociedade civil no combate à violência no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nesta terça-feira (14), o Programa DF Mais Seguro – Segurança Integral. A cerimônia contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), no auditório da Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul.

O novo programa busca a integridade dos órgãos governamentais, não governamentais e da sociedade civil no combate à violência no DF. O DF Mais Seguro – Segurança Integral foi dividido em cinco eixos principais: Cidade Mais Segura; Escola Mais Segura; Cidadão Mais Seguro; Mulher Mais Segura e Servidor Mais Seguro.

Ações e políticas adotadas nos últimos anos pela Secretaria de Segurança Pública e forças de segurança fizeram com que a capital federal atingisse recordes na redução da criminalidade. Em 2022, o DF chegou à menor taxa de homicídios em 46 anos.

Eixos do DF Mais Seguro

Ao assinar o decreto para o lançamento do programa, Ibaneis celebrou a união das forças de segurança e dos órgãos do GDF. “Existe uma integração entre a Secretaria de Segurança Pública com o Governo do Distrito Federal para trazer as demandas da sociedade das mais diversas áreas. Sem esse vínculo com a população nós não conseguimos fazer segurança de qualidade”, comentou o governador em seu discurso.

Sobre o programa DF Mais Seguro, o mandatário completou: “Esse programa que lançamos hoje mostra a integração de toda a sociedade civil, dos empresários, dos conselhos de segurança, de cada uma das secretarias, de cada força policial e do Detran-DF. Todos trabalhando de forma a trazer mais segurança para a população do Distrito Federal”.

O DF Mais Seguro foca no futuro, no qual o GDF planeja colher resultados em médio e longo prazo na segurança pública da capital.

O Eixo 1, o Cidade Mais Segura, desenvolve ações voltadas para a construção de espaços seguros, prevenção e mitigação de desastres e calamidades. Além disso, atua em ações que impactam a mobilidade urbana, como é o caso do funcionamento do Túnel Rei Pelé, que engloba diferentes órgãos para melhor prestação de serviço público. O eixo inclui o sistema de videomonitoramento, que está em expansão, a DF Livre de Carcaças, controle de áreas de risco, prevenção de crimes pelo design ambiental, ou seja, com base na melhoria de desordens como mato alto e falta de iluminação, e , ainda, reordenação de trânsito e preservação de áreas públicas.

Definido como Escola Mais Segura, o Eixo 2 busca ações de prevenção no ambiente escolar, para garantia de espaço saudável, com objetivo de dar condições para desenvolvimento pleno de crianças e jovens em idade escolar. Uma das ações deste eixo é o Protocolo de Operações para o ambiente escolar, elaborado e pactuado em conjunto por várias instituições, organizações e agências para prevenção e atuação no combate à violência em escolas.

O terceiro eixo, o Cidadão Mais Seguro, promove a garantia de direitos, liberdades e garantias, envolvendo a sociedade civil e setores do governo, com base no enfrentamento qualificado à criminalidade por meio da inteligência tecnológica. Ele engloba projetos como Empresa Responsável, Conselhos de Segurança Comunitária e a integração de atendimentos, por meio do SinespCad, que além da rapidez de acesso às informações, a implementação do sistema, teve custo zero para os cofres do Governo do Distrito Federal. O programa é gratuito e está integrado a toda a base nacional de ocorrências, de veículos, de condutores, de mandados de prisão e de uma série de informações que podem ser acessadas facilmente.

A proteção e defesa da mulher é uma das prioridades para a segurança e o Governo do Distrito Federal na totalidade. As ações para redução dessa prática e, também, do feminicídio fazem parte do Eixo 4, o Mulher Mais Segura. Ele reúne medidas preventivas e tecnologias voltadas à proteção da mulher e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar e ao feminicídio. Ele foi criado com objetivo de fortalecer as ações integradas, aperfeiçoar processos e protocolos e reforçar mecanismos de proteção às mulheres, reunir uma série de ações e medidas voltadas para o combate da violência de gênero, garantindo mais sincronia entre as medidas e, consequentemente, mais eficiência.

O monitoramento de vítimas e agressores em medida protetiva, o Viva Flor e campanhas, como o #MetaaColher e apoio ao #NãoaoCovarde, fazem parte do eixo voltado à proteção da mulher. “Uma das inovações que compõe o Mulher Mia Segura é a entrega do Viva Flor em delegacias, o que antes ocorria somente após determinação do Judiciário”, explica o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury.

O quinto eixo é o Servidor Mais Seguro. O objetivo é promover a qualidade de vida no trabalho, o aperfeiçoamento das habilidades e atenção à saúde dos profissionais de segurança pública, como explica o secretário Executivo de Gestão Integrada, Bilmar Angelis. “O eixo foi criado com o objetivo de fomentar o bem-estar físico e mental, resultando, além da valorização ao servidor, um melhor serviço prestado à população”.