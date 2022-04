Vídeo: Homem é preso com 80 pássaros silvestres

Em 2019, ele flagrado com 300 aves em Goiás e, em 2020, ele foi abordado com 450 pássaros na Bahia

Um homem de 51 anos foi preso, na noite da última quarta-feira (06), na BR-060 com 80 pássaros silvestres. Além dessa, o suspeito já acumula duas outras passagens pela polícia pelo mesmo crime.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe fazia a fiscalização de rotina, quando abordou um carro com placa de São Paulo. Durante a varredura no veículo, os animais foram encontrados em saco de pano.

Ao ser questionado sobre a origem dos animais, o homem disse que estaria vindo do interior de Goiás e que deixaria os pássaros em uma chácara em Sobradinho/DF.

O homem não portava nenhuma documentação que comprovasse a criação particular dos pássaros, além de ter histórico de outras ocorrências de crimes ambientais.

Em 2019, ele flagrado com 300 aves em Goiás e, em 2020, ele foi abordado com 450 pássaros na Bahia. Diante dos fatos, as aves e o condutor foram encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia Civil.