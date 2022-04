Briga entre duas mulheres em Planaltina deixa duas feridas

Nenhuma das mulheres envolvidas revelou os motivos que tenham ocasionado o ataque. As suspeitas reencontraram-se por acaso no mesmo hospital

Na madrugada da última quinta-feira, 7, uma briga entre duas mulheres terminou na delegacia depois que ambas acabaram feridas. A confusão aconteceu em Planaltina. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para apurar uma denúncia de disparo de arma de fogo. Segundo testemunhas, a autora dos disparos tinha fugido em um carro branco.

Nenhuma das mulheres envolvidas revelou quaisquer motivos que tenham ocasionado o ataque.

O veículo foi encontrado com quatro ocupantes. A condutora estava com a mão sangrando e afirmou ter levado uma facada de outra mulher. Os policiais levaram a mulher ao Hospital Regional de Planaltina.

Surpreendendo os policiais, a autora da facada também estava no hospital, uma vez que levou um tiro no abdômen. Conforme irmã da vítima, o disparo foi efetuado pela motorista do carro branco.

À uma amiga menor de idade, a motorista do veículo branco informou que atirou em sua defesa depois de receber a facada. Ela confirmou ser a autora do disparo.

Apesar da equipe do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) ter realizado uma patrulha no local da briga, a arma de fogo não foi encontrada. No entanto, na casa da menor de idade foi localizada uma munição picotada do calibre 32.

A jovem foi encaminhada até a DCA, enquanto as irmãs da mulher baleada e as outras três ocupantes do carro foram encaminhadas à 16ª DP, que irá apurar a tentativa de homicídio.