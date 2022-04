Vídeo: Homem é preso com 11 aves silvestres na BR 060

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em dezembro do ano passado, ele já havia sido flagrado com 13 aves animais ilegais

Um homem de 58 anos foi preso, na madrugada desta segunda-feira (11) transportando 11 aves silvestres em uma bolsa e sem autorização na BR 060, próximo ao Recanto das Emas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em dezembro do ano passado, ele já havia sido flagrado com 13 aves animais ilegais.

Foi após verificarem a ocorrência anterior que a equipe aprofundou a fiscalização e encontrou a bolsa com os outros animais no banco traseiro do veículo.

Na bolsa, os policiais acharam 11 aves silvestres – oito Canários da Terra, dois Canários Belga e um Trinca-Ferro.

Questionado sobre os animais, o homem assumiu a responsabilidade pelos animais, mas disse que não tinha nenhuma autorização para o transporte dos pássaros.

O homem disse para os policiais que estaria vindo de Rio Verde-GO e que os pássaros seriam para criação própria em sua residência porque “gosta muito de pássaros” e negou a intenção de comércio. Por outro lado, informou ter loja de venda de ração, onde também possui aves cujo comércio é permitido.

Diante dos fatos, a PRF encaminhou o homem e os pássaros para a Polícia Civil local. Os outros dois ocupantes do veículo foram liberados para seguir viagem.