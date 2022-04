Homem é preso depois de furtar cabos de energia em complexo aquático

Na madrugada desta segunda-feira, 11, um homem foi preso por furtar cabos de energia do Complexo Aquático Cláudio Coutinho em Brasília. Por volta da meia-noite, policiais militares do 3º Batalhão receberam uma denúncia do furto em andamento. No local, a equipe encontrou o suspeito já com os cabos furtados, além de um arco de serra e uma corda. Ele foi preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na 5ª DP. Foragido detido Ainda na madrugada, os policiais detiveram um homem que estava com mandado de prisão em aberto na 910 Norte, próximo à Casa do Ceará. Ele foi abordado pelos militares, que logo constaram que ele era procurado por tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado, também, para a 5ª DP, onde permanecerá a disposição da Justiça.