Criança é prensada entre carros e fica gravemente ferida

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas a criança foi prensada contra um carro que estava parado no acostamento da via

Uma criança ficou gravemente ferida após ser prensada entre dois carros nesta segunda-feira (11). O caso ocorreu na quadra 316 da Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), inicialmente, pensava-se que a ocorrência era de batida de carro, mas, após investigação, a criança foi encontrada. Leia também Homem é preso depois de furtar cabos de energia em complexo aquático

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas a criança foi prensada contra um carro que estava parado no acostamento da via. Ainda de acordo com a corporação, ela foi avaliada pela equipe pré-hospitalar e foi encaminhada para o hospital em estado crítico. Aguarde mais informações