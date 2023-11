Vídeo: grave incêndio em dois galpões em Santa Maria

Os militares alertaram sobre o risco iminente de desabamento da estrutura

Nesta quinta-feira (9), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e de Goiás está em ação para controlar um incêndio que teve início em dois galpões localizados em Santa Maria, por volta das 16h30. Em um dos depósitos, estão armazenados materiais inflamáveis como plásticos, sofás, camas e fraldas, enquanto o outro contém alimentos, como tapioca e farinha de trigo. Mesmo após três horas de esforços, as chamas persistem, e os bombeiros continuam suas operações no local.

Além do desafio de extinguir o incêndio, os bombeiros estão empenhados em evitar que o fogo se alastre para uma gráfica adjacente aos galpões. Os militares alertaram sobre o risco iminente de desabamento da estrutura e mencionaram as dificuldades enfrentadas pelas equipes de combate devido à presença de produtos inflamáveis.

Como parte das medidas de segurança, a DF-290 teve sua circulação parcialmente interrompida devido aos trabalhos intensos no combate às chamas.