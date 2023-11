Lançada chamada sobre propostas de monitoramento de risco no DF

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), atualmente, existem 22 áreas de risco mapeadas no Distrito Federal

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) lançou na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta quinta-feira (9), a Chamada Pública nº 04/2023 do Edital nº 01/2023, sobre o projeto de mapeamento e monitoramento das áreas de risco do Distrito Federal. A seleção de propostas é referente ao projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do programa Desafio DF, fomentado pela FAPDF.

Foram destinados para o programa, no exercício orçamentário de 2023, o valor de R$ 1.250.000. A partir desta quinta-feira (9), a chamada ficará aberta por 20 dias, para que os pesquisadores submetam à proposta.

O programa é uma ação de fomento à pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e inovação (PD&I), com o intuito de atender à demanda pública apresentada à fundação por órgãos e instituições da administração pública direta ou indireta do DF. Além do DF, os projetos de pesquisa selecionados têm impacto na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF (Ride).

A coordenadora científica da FAPDF, Ana Paula Aragão, ressalta sobre a importância do projeto. “Sabemos dos riscos diários que a população enfrenta em diversas cidades satélites, principalmente em regiões administrativas recentes, onde ainda não há grande estabilidade e estrutura”, explicou.

“Esse projeto de mapeamento e monitoramento de áreas de risco do DF se torna essencial. Acredito que esse estudo se tornará base para projetos ainda maiores relacionados à segurança pública do Distrito Federal”, completou a coordenadora.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), atualmente, existem 22 áreas de risco mapeadas no Distrito Federal.

Desafio DF

A ideia do programa Desafio DF é promover chamadas específicas para seleção de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com vistas ao estudo de viabilidade de políticas públicas.

O objetivo da chamada pública n°04 é a realização de monitoramento e mapeamento automatizados, efetivos e constantes de áreas de risco do Distrito Federal, porém baseados em parâmetros que sejam os mais eficientes para a gestão de desastres.

Serviço

Projeto: “Mapeamento e monitoramento das áreas de risco do DF” – Programa Desafio DF.

Valor investido pela FAPDF: R$ 1.250.000,00.

Total de áreas de risco mapeadas no DF: 22.

*Com informações da Agência Brasília