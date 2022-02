Vídeo: furto de plantas em Samambaia para na delegacia

Com um facão na mão, a mulher vai até as plantas e corta algumas. Após o furto, a mulher volta para o veículo e foge

Na última semana, o que teria se iniciado com uma discussão entre vizinhos, se transformou em furto de plantas de um canteiro em Samambaia e caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Em vídeo gravado pelas câmeras de uma casa da rua, é possível ver uma mulher chegando de carona no local. As imagens foram gravadas no último sábado (19), por volta das 9h37.

Com um facão na mão, a mulher vai até as plantas e corta algumas. Após o furto, a mulher volta para o veículo e foge.

Veja o vídeo:

Porém, segundo a PCDF, esse não teria sido o primeiro ataque da mulher. Em depoimento, um dos moradores da rua afirmou que diversos jardins da região teriam sido atacados por ela. Os furtos causaram revolta na vizinhança.