Bombeiros do DF continuam as buscas por desaparecidos em Petrópolis

A ação humanitária começou neste domingo (20)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) continua o trabalho de socorro, resgate e salvamento aos aos inúmeros desabrigados afetados pela forte tempestade que aconteceu na cidade de Petrópolis, região Serrana do Rio de Janeiro. A ação humanitária começou neste domingo (20).

Nesta segunda-feira (21) as equipes trabalharam com os cães farejadores (Apollo e Nikki) em meio aos destroços em busca de sobreviventes e corpos. Durante a busca, os cães da CBMDF e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) tiveram mudança no comportamento em algumas áreas que vão passar pelo processo de escavação e busca.

Segundo o CBMDF, até o momento, foi encontrado um corpo, ainda sem identificação.

O envio atendeu ao pedido formal do CBMERJ para o DF, cerca de nove militares e três cães embarcaram em três viaturas, para colaborar nas buscas por desaparecidos. Ao chegar na cidade de Petrópolis, os profissionais foram deslocados para as áreas onde as necessidades de apoio são maiores.

Busca dos Bombeiros do DF por vítimas em Petrópolis continua nesta segunda-feira (21). Foto: CBMDF/Divulgação

Aumento no número de mortos

As mortes causadas pela chuva em Petrópolis chegaram a 178. O número foi divulgado nesta tarde (21) pela Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros Militar do RJ começou a trabalhar direto no município na terça-feira (15), quando a cidade foi atingida por intenso temporal. A chuva tem continuado intensa, o que tem interrompido durante vários momentos as operações de busca.

O solo encharcado é um risco para novos desabamentos e deslizamentos. Até agora, 24 pessoas foram resgatadas com vida pelos militares.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio, o número de desaparecidos caiu para 110, conforme os números divulgados hoje às 14h30. O número de vítimas identificadas aumentou: eram 143 pela manhã e nos números desta tarde, 146.

Os corpos liberados e entregues à funerária passaram de 134 para 138. Os liberados à disposição da funerária, agora são quatro, mais cedo eram dois. Os corpos liberados e aguardando as famílias para preenchimento de documento de óbito são quarto, antes eram sete.