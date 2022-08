Vídeo: Floresta Nacional pega fogo

Ainda de acordo com a corporação, por volta de 13h, novos focos de fogo surgiram

A Floresta Nacional (Flona), em Taguatinga, está em chamas desde o início da manhã desta segunda-feira (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), equipes atuam no local desde o início do incêndio.

Ainda de acordo com a corporação, por volta de 13h, novos focos de fogo surgiram.

Veja o vídeo:

