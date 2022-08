Secretaria de Trabalho do DF abre 300 vagas para qualificação profissional

São 300 vagas dispostas em cinco diferentes ocupações profissionais. Os interessados deverão se inscrever no site da Secretaria de Trabalho

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, abriu Chamamento Público para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto ‘Capacita 26’, como foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF).

Ao total, são 300 vagas dispostas em cinco diferentes ocupações profissionais. Os interessados deverão se inscrever no site da Secretaria de Trabalho. Confira a disposição das vagas:

Para participar, é necessário que o interessado seja maior de 18 anos, declare estar em situação de vulnerabilidade econômica e social e/ou situação de desemprego e que necessite de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho da economia criativa e cultura do Distrito Federal.

A pré-matrícula se efetivará por ordem cronológica de inscrição, de forma eletrônica. Para auxiliar no preenchimento do formulário, será disponibilizado atendimento presencial de hoje a sexta-feira, das 8h às 17h, no Instituto Meninos do Pôr do Sol, em Taguatinga, local onde serão administradas as atividades.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados no site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 30 deste mês.