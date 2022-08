Ibaneis promete segundo viaduto no Paranoá

O mandatário ainda prometeu a construção de uma nova feira, a conclusão de infraestrutura e mais ambientes escolares para a região

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta segunda-feira (22), o Paranoá e o Itapoã.

“Precisamos intensificar o trabalho na área da educação, aqui tem muitas crianças que vão estudar em outras regiões. Vamos continuar também na parte de infraestrutura, o Itapoã era um bairro dependente do Paranoá e nós estamos tirando essa dependência, construindo a rodoviária e asfaltando as últimas cinco quadras que não eram asfaltadas”, disse Ibaneis.

Durante discurso, o mandatário prometeu, caso reeleito, a construção de um segundo viaduto na entrada do Paranoá, além da construção de uma nova feira, a conclusão de infraestrutura e mais ambientes escolares para a região.

“Temos a criação de um segundo viaduto, na entrada do Paranoá. Quando concluirmos o que está sendo feito nós vamos passar para a construção desse na entrada da cidade. O Paranoá também precisa de uma feira popular. A que tem lá não suporta o desenvolvimento da cidade e não atende a demanda da área rural”, disse.

Além do viaduto que está sendo construído na intersecção das duas cidades, há obras como a duplicação da DF-250, a Escola Técnica do Paranoá e a Escola Classe 203, no Itapoã, e também da Avenida Comercial, no Paranoá. “Essa obra beneficia os pedestres e é um projeto que queremos levar para outras cidades, assim como fizemos na W3 Sul e estamos fazendo na Avenida Hélio Prates”, complementou.

Ibaneis também lembrou das mais de 12 mil moradias do Itapoã Parque, que vão abrigar mais de 50 mil pessoas, e citou a UPA entregue no Paranoá e a UBS entregue no Paranoá Parque, sendo que essa estrutura é o primeiro equipamento público na região.