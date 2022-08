Ibaneis participa de lançamento de campanha de José Gomes à deputado federal

Em discurso, o mandatário agradeceu o apoio de José na Câmara Legislativa do DF (CLDF) desde 2019

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, neste domingo (21), do lançamento do deputado distrital José Gomes (PP) a uma vaga na Câmara dos Deputados.

Em discurso, o mandatário agradeceu o apoio de José na Câmara Legislativa do DF (CLDF) desde 2019. “O José Gomes votou em todos os projetos que encaminhamos à CLDF, votou nos projetos sociais e em todos os programas sociais do DF. Ele sempre trabalhou pela nossa cidade e merece essa vaga de deputado federal”, disse o governador.

Gomes retribuiu o carinho. “Lutei ao lado de Ibaneis, em especial nos tempos de pandemia. Vivemos dois anos e meio fechados em casa, onde muitos não puderam trabalhar, mas o DF continuou crescendo, Ibaneis não deixou o desemprego aumentar”, disse o parlamentar.

Ao lado de Ibaneis, a candidata a vice-governadora Celina Leão (PP) lembrou que o governo teve um olhar atento para as questões sociais e investiu em infraestrutura. “Nossa cidade não tinha obras e não tinha programas sociais, por isso as pessoas não buscavam benefícios. O governo Ibaneis criou benefícios, diminuiu o preço do restaurante comunitário de R$ 3 para R$ 1, e tem 1,6 mil obras em andamento. Em time que tem trabalho não se mexe”, pediu Celina.