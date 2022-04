Vídeo de PM andando de skate com criança no Riacho Fundo viraliza

A equipe que o soldado integra realizava uma patrulha de rotina, quando as próprias crianças se aproximaram e perguntaram se ele gostaria de andar de skate

O vídeo de um policial militar andando de skate com uma criança viralizou nas redes sociais na última semana. As imagens foram gravadas no Riacho Fundo II.

Segundo o policial, o soldado Rafael Vaz Teixeira, à TV Record, a equipe que ele integra realizava uma patrulha de rotina, quando as próprias crianças se aproximaram e perguntaram se ele gostaria de andar de skate.

