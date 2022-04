Avião cai em plantação de milho na zona rural do Entorno do DF

O avião é propriedade da advogada Benita Beacher de David, de 29 anos. Segundo a Receita Federal, era operado pela Aero Agrícola Santa Maria

Uma aeronave de pequeno porte caiu em uma plantação de milho na manhã desta segunda-feira (18). O acidente aconteceu na zona rural de Cabeceiras, município do Entorno do Distrito Federal.

O piloto, Carlos Godoy, 55, morreu no acidente. A queda do avião aconteceu próximo da rodovia GO-346. As imagens divulgadas mostram que a matrícula da aeronave é PT-WCQ.

O Corpo de Bombeiros do município de Formosa (GO) foi acionado para resgate.

O avião é propriedade da advogada Benita Beacher de David, de 29 anos. Segundo a Receita Federal, era operado pela Aero Agrícola Santa Maria, empresa de Formosa (GO), que realiza serviços de pulverização e controles de pragas agrícolas.