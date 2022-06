Vídeo: carro usado em drift ilegal é apreendido

Nas imagens, é possível ver um Camaro correndo e dando “cavalo de pau” no Eixo Monumental e no Setor de Indústrias Gráficas (SIG)

Um carro usado para fazer drift ilegal foi apreendido na tarde de ontem (25), na DF-001, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo a corporação, o dono do veículo fazia as manobras e exibia os vídeos nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um Camaro correndo e dando “cavalo de pau” no Eixo Monumental e no Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

A polícia tomou conhecimento do crime após um grupo de pilotos profissionais, que trabalham em eventos de demonstração de pilotagem, compartilharem os vídeos indignados com a ação perigosa.

Ao ser encontrado, o carro estava sem a placa dianteira e com alterações indevidas nos faróis. O veículo foi levado ao Deposito do Detran e a ocorrência será registrada na Polícia Civil para apuração dos delitos cometidos.

Veja os vídeo: