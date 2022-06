Jovem fica em estado grave após bater em poste na EPNB

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem perdeu controle do carro e saiu da pista

Um jovem de 24 anos perdeu o controle do carro e bateu contra um poste de rede transmissão de energia elétrica na madrugada deste domingo (26). O acidente aconteceu na EPNB, próximo ao viaduto da linha férrea no Núcleo Bandeirante.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem perdeu controle do carro e saiu da pista. Ele foi encontrado pela equipe preso às ferragens do veículo.

Após ser retirado de dentro do carro, os bombeiros realizaram o primeiro atendimento e constataram que ele apresentava fratura no fêmur esquerdo, fratura na pelve e no braço direito, escoriações e lacerações.

Ainda assim, o jovem estava consciente e foi transportado com urgência para o Hospital de Base. A Polícia Militar do DF foi acionada.