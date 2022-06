Celular roubado toca durante abordagem e dupla é presa

Ao perceberem a aproximação dos militares, a dupla jogou três celular e uma faca no chão e saíram correndo

Um homem e um adolescente foram detidos por uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após serem flagrados com telefones furtados. O caso aconteceu na noite de ontem (25), no Guará.

Segundo a PMDF, os suspeitos foram abordados próximos a um Condomínio IAPI. Ao perceberem a aproximação dos militares, a dupla jogou três celular e uma faca no chão e saíram correndo.

No bolso de um deles, foi encontrado um quarto celular que tocou. Ao ser atendido por um dos policiais, descobriu-se que era a dona do telefone, que havia acabado de ser roubada.

Um dos suspeitos é um adolescente de 17 anos, que foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O homem também foi conduzido, mas ficou como testemunha da ocorrência.