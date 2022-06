Colisão entre três veículos deixa pessoa ferida na EPTG

Segundo CBMDF, o primeiro motorista, de 29 anos, foi atendido se queixava de dores na lombar e no pescoço

Na noite de ontem (25), três carros bateram na EPTG, próximo a Águas Claras, deixando uma pessoa ferida.

Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o primeiro motorista, de 29 anos, foi atendido se queixava de dores na lombar e no pescoço, sendo transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O segundo, que não teve a idade informada, foi encaminhado ao Hospital Anchieta com crise nervosa. A motorista do último carro, que também não teve a idade informada, não se feriu.

Por causa do acidente, o trânsito no local ficou bastante engarrafado. A Polícia Militar do DF foi acionada. Não existem informações sobre a dinâmica da colisão.