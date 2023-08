Vídeo: Atleta vai patinar 24h para ajudar órfãos

O desafio será no Parque da Cidade, a partir desta sexta-feira. O objetivo é patinar sem parar e arrecadar doações para crianças de orfanato

Nunca duvide de alguém que não mede esforços para alcançar um propósito. Principalmente quando é para ajudar uma pessoa. Ainda mais quando é para ajudar crianças.

Essa é a missão do professor de Educação Física Guto Ziller, 47 anos, que pretende patinar 24h sem parar para arrecadar doações para um orfanato. O desafio será realizado no Parque da Cidade entre às 20h desta sexta-feira (18/08) e às 20h do sábado. Segundo ele, os interessados podem doar desde cobertores, brinquedos até cestas básicas. “Pode ser qualquer coisa que as pessoas têm em casa e que não usam mais desde que esteja em boas condições. Tudo será muito bem vindo”, diz.

Guto destaca que as doações podem ser deixadas no carro dele, uma caminhonete branca, que ficará estacionada no estacionamento 4, em frente ao restaurante Gibão. “Não precisa me esperar para fazer as doações. Estarei focado no desafio. É só depositar na caçamba do meu carro que eu pego depois de concluir minha jornada.”

Com experiência de 29 anos na patinação, o atleta pretende patinar no anel externo (10km) mas, se sentir muito cansado, já planejou rotas alternativas dentro do parque para cumprir o desafio sem comprometer a própria segurança. Ziller patinou cerca de 5h diariamente nos últimos meses para se preparar para o desafio. Segundo ele, no entanto, um dos fatores mais importantes para o sucesso da empreitada é a força mental. “A mente precisa estar boa e focada no objetivo. E isso se adquire com o tempo”, explica.

E tempo sobre as rodinhas é o que ele tem. Em quase três décadas no esporte, Guto Ziller venceu diversos campeonatos importantes e, há algum tempo, se dedica a estabelecer metas pessoais e a quebrar recordes. De acordo com ele, em 2011, por exemplo, quebrou o recorde mundial de distância em menos dias ao patinar de Brasília a Belo Horizonte (750km) em sete dias. “Hoje já superaram, mas foi uma grande conquista na época”.

Em junho passado, ele resolveu patinar de Cristalina (GO) a Uberlândia (MG) e percorreu 300km em 16 horas e 30 minutos. “Para alcançar a meta de distância, patinei entre as duas cidades e mais 12km voltando. Foi muito difícil, mas consegui estabelecer um recorde nacional”, comemora. Pelos cálculos do patinador, o tempo que cravou na distância está entre os dez melhores do mundo.

Casado e pai de dois filhos, Guto Ziller se diz empolgado em ajudar órfãos um pouco depois do Dia dos Pais. “Como eles não têm a quem dar presentes, então eles receberão”. Segundo ele, é uma maneira de compensar minimamente a dor de quem teve que aprender a encarar o mundo sem a orientação e o amor de quem os gerou. Filhos do abandono, são acolhidos pela solidariedade do esporte. “Cada gota de suor vai valer muito a pena. E na hora do cansaço, que será inevitável, vou imaginar o sorriso das crianças recebendo as doações para buscar motivação. Desistir não é uma opção”, declara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alimentação e privação de sono

Para dar conta do grande esforço físico por tantas horas, Guto recorreu a um nutricionista para elaborar uma estratégia de alimentação. A dieta especial, segundo Guto, foi planejada à base de carboidratos para compensar as calorias perdidas. Toda a alimentação foi programada para ser consumida no horário certo. “O importante é beber antes da sede e comer antes da fome para evitar que o corpo se desgaste demais”.

O patinador também precisará superar a restrição de sono que pode ser determinante para o desempenho esportivo no desafio de patinar 24h sem parar. Especialistas afirmam que uma noite com sono reduzido afeta o funcionamento do sistema nervoso central, que compromete, por exemplo, a percepção espacial do atleta, a tomada de decisão e execução correta dos movimentos.

Por isso, o horário do desafio foi definido justamente para amenizar os efeitos da restrição do sono. “A largada será logo no início da noite por que eu estarei mais descansado fisicamente. Para brigar com o sono, tomarei café líquido e em cápsulas, além de muito energético. E estar em movimento vai ajudar também”, ensina.

“Realmente o sono faz falta. Mas já tenho experiência patinando na madrugada. Vou procurar descansar o máximo que puder antes de começar o desafio. Tudo foi pensado para eu alcançar a meta”, conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato para doações:

Guto Ziller – (61) 995981111