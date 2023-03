Vicente Pires recebe 48 abrigos de ônibus

A Semob esclarece que os abrigos que Vicente Pires está recebendo são modernos, seguros, funcionais e feitos de metal e vidro

Durante o último mês, a região administrativa de Vicente Pires recebeu 48 novos abrigos para passageiros de ônibus aguardarem o transporte público de forma mais confortável.

O executor do contrato da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), José Xavier, esclarece que os abrigos que Vicente Pires está recebendo são modernos, seguros, funcionais e feitos de metal e vidro. “A execução é feita por meio de contrato de concessão, em que a empresa concessionária é responsável pela implantação e manutenção das estruturas. Não há custo ao GDF”, explica.

Técnico da gerência de mobiliários urbanos da Semob, Marco Antônio Gonçalo conta que a implantação de abrigos de Vicente Pires começou pela rua 8 e beneficiará vários pontos apontados pela população. “Estamos percorrendo toda a cidade e os locais estão sendo definidos em conjunto com a administração regional da cidade. Também houve a participação de moradores e comerciantes locais”, enfatiza.

Ao todo, o Distrito Federal receberá 379 abrigos com esse tipo de estrutura metálica que serão espalhados por diversas regiões administrativas. Já foram entregues 205 desses abrigos à população. A fabricação é feita nos padrões certificados pelas normas ISO. Os vidros, na cor cinza-fumê, proporcionam boa visibilidade e, ao mesmo tempo, proteção dos usuários sob o Sol.

O Distrito Federal conta, atualmente, com cerca de 4.400 paradas de ônibus com abrigos de concreto ou de metal. Em paralelo aos modelos metálicos, a Semob também está implantando abrigos de concreto em toda a cidade. Só no ano passado, a capital federal recebeu 553; neste ano, outros 15 estão em execução. A previsão é de mais obras após a conclusão de processo licitatório em andamento, que programou a colocação de outras 500 estruturas de concreto em diversas regiões administrativas.

As informações são da Agência Brasília