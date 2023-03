Planaltina tem corte de água nesta terça (21), para serviços na rede

A companhia lembra que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) executará serviços no sistema de abastecimento de água em Planaltina, nesta terça-feira (21). Para isso, ficarão sem água, das 7h às 23h59, endereços dos setores Tradicional Centro (STRC) e Sul (STRS), Bairro Nossa Senhora de Fátima (BNSF) e Condomínio Guirra.

A companhia lembra que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011. Assim, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Com informações da Agência Brasília