GDF investe na recuperação asfáltica na L4 Norte

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) está trabalhando na restauração do asfalto em um trecho da Estrada Parque das Nações (DF-004), na L4 Norte. O investimento na obra é de R$ 2,5 milhões.

Os serviços são realizados durante o período noturno, entre as 21h e as 4h, com o intuito de diminuir ao máximo os transtornos para os cerca de 25 mil motoristas que trafegam por dia pelo local.

“Sempre que possível, executamos o serviços à noite, porque as nossas ações são pensadas para impactar o menos possível o desenvolvimento do trânsito nas nossas rodovias distritais”, disse o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

A obra conta com a força de trabalho de 35 operários que, inicialmente, desempenham a etapa de fresagem, que é a retirada dos pontos considerados mais críticos do asfalto. Na sequência, os locais que têm o asfalto retirado serão preenchidos com uma nova camada. Posteriormente o trecho receberá o microrrevestimento asfáltico, que tem a função de proteger a camada anterior.

O motorista Anicésio Lopes, 53, elogia a iniciativa do DER de executar a obra no período noturno. Para ele, “é ideal que esse trabalho seja realizado à noite, porque o trânsito fica mais tranquilo, sem engarrafamentos, além de deixar os próprios operários mais tranquilos e seguros”.

As informações são da Agência Brasília