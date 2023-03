Mais de duas mil vagas em cursos de confeiteiro, padeiro e mídias sociais

Podem participar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social e que necessitem de capacitação para entrar no mercado de trabalho

Atento às necessidades da população e do mercado de trabalho, o Governo do Distrito Federal (GDF) lança mais uma iniciativa voltada para capacitação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. São mais de duas mil vagas em cursos de confeiteiro, mídias sociais, repositor, recepcionista, operador de caixa, entre outras ocupações.

Gratuita, a oferta se dá por meio do programa Prática DF, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). As inscrições estão abertas até o dia 29 e podem ser feitas no site da secretaria.

Podem participar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social e que necessitem de capacitação para entrar no mercado de trabalho. É preciso ter mais de 16 anos de idade, possuir o quinto ano do ensino fundamental completo, ser beneficiário do seguro desemprego, estar desempregado ou ser trabalhador informal.

As vagas são destinadas, preferencialmente, a moradores de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Riacho Fundo II e Itapoã. Todas as condições podem ser consultadas no edital divulgado pela secretaria.

“Em relação aos cursos, foi realizada uma pesquisa de demanda econômica para identificar a carência de profissionais no mercado nas áreas dos cursos ofertados. Ao consultar as empresas parceiras, constatamos que a grande dificuldade enfrentada por elas é o preenchimento das vagas disponíveis, o que motivou a criação do Prática DF”, explica o titular da Sedet, Thales Mendes.

Partes das regiões administrativas selecionadas estão entre as mais populosas do Distrito Federal, como Ceilândia e Samambaia, o que motivou a procura por profissionais nessas cidades. “Algumas empresas parceiras de locais onde as primeiras turmas concluíram as aulas práticas já ofereceram empregos aos alunos. Quando abrem vagas, os critérios de seleção priorizam a população mais vulnerável, oferecendo a possibilidade de retorno ao mercado de trabalho ou a oportunidade de se tornarem empreendedores e gerar renda familiar de forma mais rápida e efetiva”, acrescenta o secretário.

Com informações da Agência Brasília