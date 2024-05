Viaturas e unidades do Detran-DF recebem doações para vítimas de enchentes

O Detran-DF está solidário às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul e se mobiliza a fim de arrecadar doações. Para isso, conta com o apoio e a sensibilização de todos junto a esse ato de solidariedade com a população impactada pelas enchentes no Sul do país. As doações podem ser entregues em qualquer viatura do Detran-DF e nas suas unidades de atendimento.

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes itens como mantas, roupas, alimentos e água.

Acompanhe a lista dos itens necessários:



→ Água;

→ Cestas básicas/Alimentos (cestas básicas são compactas, facilitam o transporte);

→ Roupas/calçados/roupas íntimas;

→ Leite em pó;

→ Colchonetes;

→ Colchões;

→ Fraldas para crianças e adultos;

→ Talheres descartáveis;

→ Roupas de cama/toalhas;

→ Sacos de lixo;

→ Material de higiene;

→ Material de limpeza;

→ Rações para animais;

→ Mamadeiras;

→ Bicos/chupetas para crianças.

*Com informações do Detran-DF