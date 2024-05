DF se une em solidariedade ao Rio Grande do Sul

Diversas entidades do Distrito Federal estão recebendo doações em apoio às famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul, vítimas da calamidade que se instaurou em razão das fortes chuvas na região. O Jornal de Brasília compilou algumas das instituições que formaram uma corrente de solidariedade para o socorro da população gaúcha.

Na Base Aérea de Brasília, ao menos 20 toneladas de doações já foram arrecadadas para serem levados ao Rio Grande do Sul (RS), em apoio às vítimas das enchentes no estado. O galpão da Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu milhares de carros durante todo o dia de ontem, especialmente após às 16h, quando uma fila quilométrica de veículos se formou até o Aeroporto Internacional de Brasília.

São doações de água, mantimentos, roupas, colchões e colchonetes, rações, entre outras que estão sendo recebidas pela FAB. A campanha de arrecadação continua nesta semana das 8h às 18h e vários pontos de apoio foram montados em todo o DF para levar à Base Aérea. Confira em SAIBA MAIS.

A maior necessidade de doações neste momento é de água, itens de higiene pessoal e de limpeza em geral.

Fila da esperança

O tempo de espera de 1h30 minutos na fila não foi em vão para Karênina Alves da Silveira, 35 anos, que conseguiu entregar itens arrecadados de várias pessoas ontem. Ela organizou uma mobilização do prédio onde mora, de amigos e de familiares para fazer as doações. Foram entregues cobertores, mantas para crianças, roupas diversas e fraldas na Base Aérea.

“Por ser mãe e por ter parentes no Rio Grande do Sul, eu fiquei bastante sensibilizada com essa tragédia. Hoje temos um acesso muito mais fácil àquilo que está acontecendo em tempo real e essa enchente mexeu muito com meu coração de mãe. Por ter uma avó no RS, cada idoso que eu vejo sendo resgatado eu lembro dela, assim como com cada bebê, crianças e animaizinhos eu lembro dos meus”, destacou.

Karênina ficou surpresa com a quantidade de pessoas que se dispuseram a ajudar na ação em prol da população gaúcha. Ela acredita que o esforço de todos neste momento tão difícil representa uma união que há muito parecia adormecida no DF e no Brasil. “Acho que nunca fiquei tão feliz em uma fila”, brincou.

“Fiquei esperando com muita alegria. A minha vontade era de estar lá e poder ajudar. Hoje eu posso doar o afeto, amor e aconchego para que possam se sentir acolhidos. Tem muita gente que perdeu tudo. […] Também quero que esse gesto fique de exemplo para minhas filhas”, afirmou.

Gilmar Gonçalves, 55 anos, é empresário e chegou com a caminhonete lotada com dois paletes carregados com engradados de água. Amigos de motoclube e outros amigos empresários fizeram questão de contribuir com a causa, segundo ele. “Acredito que seja pouco, mas já é alguma coisa, porque o pessoal lá está precisando muito”, destacou.

Ele admira a união dos brasilienses e brasileiros unidos em solidariedade ao povo gaúcho. “Nós somos muito unidos nesses momentos. Espero que a população possa trazer mais porque estão começando por agora a entregar as doações e eles vão precisar muito mais daqui para frente”, finalizou.

De acordo com o Brigadeiro Daniel, da FAB, é muito gratificante para a instituição realizar o trabalho de direcionamento das doações recebidas em Brasília. “Tínhamos uma expectativa grande de poder ajudar. É uma corrente solidária por meio dessa campanha que estamos desenvolvendo: ‘Todos unidos pelo Sul'”, disse.

Uma aeronave da FAB, o KC-30 da Força Aérea, saiu com mais de 20 toneladas na última segunda-feira (6) em direção a um dos pontos de apoio, em Canoas. Ainda não há previsão de quando uma próxima irá à região para levar o que está sendo arrecadado no DF, mas a expectativa é que seja muito em breve em razão da relevante quantidade de doações recebidas na Base Aérea.

“Fazemos parte de um todo, porque muita gente está trabalhando em prol da missão. Tenho convicção que ela será muito bem cumprida e que vamos levar o alento necessário e nosso abraço, nossa presença, mesmo de longe. Sempre tentamos estar presentes onde o Brasil precisa e hoje são nossos irmãos no Rio Grande do Sul”, destacou.

